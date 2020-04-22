22 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Frank Rijkaard'ın Rüştü Reçber'i neden istemediği ortaya çıktı!

Rijkaard'ın Rüştü Reçber'i neden istemediği ortaya çıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 Giriş Tarihi: 22.04.2020

2003 yılında 'ya olan , bordo-mavili takımın teknik direktörü tarafından fazla tercih edilmemişti. Hollandalı teknik adamın Rüştü'yü neden istemediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Bir dönem 'ı da çalıştıran Hollandalı Rijkaard, 'yı çalıştırdığı dönemde edilen eski milli kaleci 'e çok fazla şans tanımamıştı. Sabah yazarı Bülent Timurlenk, 'ın Rüştü Reçber'i oynatmamasıyla ilgili bir yazı kaleme kaldı.

İşte o sebepler;

"Rüştü Reçber, taze bir röportajında "Rijkaard bana karşı ön yargılıydı, forma vermedi" deyip Barça'daki eski hocasının kulaklarını çınlatmış. Hatırlayalım o günleri: 'in "Los Galacticos" politikası 3 yıldır sürerken, geride kalan 4 yılda dibe vuran Barcelona, 2003'te yeni başkan Laporta önderliğinde beyaz sayfa açtı. O sayfaya Ronaldinho ile adını yazdıran Rüştü'ydü. Laporta, 2002 'nda etkilendiği Rüştü'ye hep destek verdi ama milli kaleci, talihsiz goller yedi ve genç eldiven Valdes, Rijkaard'ın gözdesiydi. Rijkaard, yabancı dil bilmeyen Rüştü'ye mesafeli durdu, defansla uyum için Valdes 1. tercihiydi. 'da " dışından 3 futbolcu onbirde forma giyebilir" kuralı da Rüştü'nün önünü kapadı. O sezon Ronaldinho, Marquez ve Saviola bu kontenjanı dolduruyordu. Rüştü Fenerbahçe'ye döndü; Rijkaard, Valdes ile 2 şampiyonluk, 1 Şampiyonlar Ligi kazandı."

Corona virüsü sonrası Rüştü Reçber'den flaş sözler! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
İtalya Serie A'da kulüpler kararlarını açıkladı! İtalya Serie A'da kulüpler kararlarını açıkladı!
Advocaat için karar verildi Advocaat için karar verildi
Kaybolduğu iddia edilen Samir Nasri'den haber var Kaybolduğu iddia edilen Samir Nasri'den haber var
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör