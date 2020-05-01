01 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea'nin transferdeki gündemi Philippe Coutinho!

Chelsea'nin hedefi Barça'lı yıldız!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

İngiltere ekiplerinden , yaz sezonunda adından söz ettirecek transfer yapmaya hazırlanıyor. 'Maviler', 'nın Brezilyalı yıldızı 'yu transfer listesine aldı. İşte detaylar...

'nın iki sezon önce 145 milyon Euro bonservis bedeliyle 'dan kadrosuna kattığı ancak istenen katkıyı verememesinden dolayı 'e kiralanan 'ya talip çıktı. , yıldız oyuncuyu yaz döneminde 'e geri döndürmek için kolları sıvadı. İngiliz basınına göre Saint-Germain, Inter, gibi takımların da radarında olan Brezilyalı için Maviler, 90 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

BARCELONA ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR

Liverpoal'a 27 yaşındaki oyuncu için 145 milyon Euro veren İspanyol ekibi, daha sonra 25 maç için 5 milyon Euro, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlardan dolayı da İngiliz temsilcisine 10 milyon Euro ek ücret ödemek zorunda kalmıştı. Katalanların kasasından şu ana kadar toplam 160 milyon Euro çıktı. Eğer Coutinho takıma döner ve Barcelona ile 24 maça daha çıkarsa bu Liverpool'a 20 milyon Euro daha kazandıracak.

Söz konusu maliyetleri de göz önünde bulunduran Barça, uygun bir teklif gelmesi halinde başarılı futbolcuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

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