Köln'de 3 kişide corona virüsü çıktı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln'de 3 kişinin yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara koronavirüs testi yapıldığı kaydedildi.

3 kişinin testlerinin pozitif çıktığı ve evlerinde 14 günlük karantinaya girecekleri ifade edildi.

Bu kişilerin herhangi bir semptom göstermediği ve özel hayata saygı nedeniyle isimlerinin açıklanmayacağı aktarıldı.

Takımın hijyen kurallarına uyarak antrenmanlara devam edeceği belirtildi.

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