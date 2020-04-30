30 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Jose Mourinho: Ligler devam etmeli

Jose Mourinho: Ligler devam etmeli
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör , corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Mourinho yaptığı açıklamada "Eğer sezonun kalan 9 maçını oynarsak hepimiz için iyi olacak. için, Premier Lig için iyi olacak." dedi.

İngiliz SkySports'a açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Eğer sezonun kalan 9 maçını oynarsak hepimiz için iyi olacak. için, için iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Futbolu çok özlediğini söyleyen 57 yaşındaki Mourinho, "Ama normal hayatı ve her gün yaptığımız şeyleri daha çok özledim. Futbol bu hayatın sadece bir parçası. Sabırlı olmak zorundayız, bu hepimizin içinde olduğu bir savaş." şeklinde konuştu.

Maçlara seyircilerin alınmayacağı sorusunu yanıtlayan Mourinho, şu görüşleri paylaştı:

"Maçları seyircisiz oynasak bile ben seyircisiz olduğunu kabul etmem. Futbol hiçbir zaman seyircisiz oynanmaz. Kameraların olması milyonlarca insanın maçı izlediğini gösterir. Kısacası eğer seyircisiz bir stada adım atarsak, o stadın seyircisiz olmadığını bileceğiz."

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