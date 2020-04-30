30 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa'da yayıncı kuruluş Canal + LFP ile sözleşmesini feshetti

Yayıncı kuruluş sözleşmesini feshetti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

'da 1 ve Ligue 2'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası iptal edilmesi sonrası yayıncı kuruluş +, (Profesyonel Futbol Ligi) ile 2019/2020 sezonu sözleşmesini feshetme kararı aldı.

'da geçtiğimiz günlerde Başbakan Edouard Philippe'nin corona virüsü salgını nedeniyle spor müsabakalarına devam edilemeyeceğini açıklamasının ardından önce futbol organizasyonları 1 ve Ligue 2, ardından ülkedeki tüm spor müsabakaları iptal edilmişti.

L'Equipe'in haberine göre, liglerin iptal edilmesinin ardından yayıncı kuruluş +'nın başkanı Maxime Saada, CEO'su Didier Quillot'ya gönderdiği mektupla 2019/2020 sezonu için sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.

Sezon içinde LFP'ye 37 milyon Euro'luk bir ödeme yapan Canal+, fesih kararının ardından herhangi bir ödeme yapmayacak. Eğer maçlar devam etseydi, Ligue 1 ve 2'nin yayıncı kuruluşları olan Beinsports ve Canal +'nın LFP'ye 243 milyon Euro daha ödeyeceği belirtildi.

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