30 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Sosyal medya yorumlarına dayanamadı futbolu bıraktı! İngiliz kaleci Ted Smith 24 yaşında futbolu bıraktı!

Sosyal medya yorumlarına dayanamadı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 Giriş Tarihi: 30.04.2020

Sosyal medya son yıllarda git gide acımasızlığını arttırıyor. Genç kaleci sosyal medyadan gelen yorumlara dayanamadı ve kariyerini noktaladı. Genç kaleci Tottenham'da teknik direktörlük yapan 'nun listesindeydi. Peki, Ted Smith kimdir? Kariyeri ve futbolu bırakma sebepleri ne?

İngiliz kaleci , sosyal medyada kendisine gelen kötü yorumlara daha fazla katlanamadığını, psikolojisinin bozulduğunu ve dayanmadığını belirterek 24 yaşındayken kariyerini noktaladı. The Sun'da yer alan habere göre Smith konuyla ilgili, "Bu ben değildim, zevk aldığım şey bu değildi. Futbolu ve antrenmanları seviyordum. Ancak maçtaki baskılar benim için fazlaydı. Maçtan sonra sosyal medyada insanların ne yazdığına bakıyordum. Yapılan kötü yorumlar beni hafta boyunca etkiliyordu. Psikoloğa bile gittim. Futbolu bırakmaya karar verdim. Benim gibi bu durumda olan insanlar olabilir." açıklamasında bulundu.

SMITH'E PSİKOLOG BİLE YARDIM EDEMEDİ

Smith, maçlardan sonra yorumları okumadan duramadığını ve psikolog yardımının bile işe yaramadığını belirtti. 18 aylık ağır bir sakatlık da atlatan genç futbolcu 'nun listesindeydi.

TED SMITH KİMDİR?

18 Ocak 1995 yılında İngiltere'de dünyaya gelen genç kaleci Southend United forması giyiyordu. Smith, İngiltere Milli Takımı'nın 18, 19 ve 20 yaş altı formalarını giymişti. Performansı herkesin dikkatini çeken genç kaleci Mourinho'nun da listesinde yer alıyordu. Son olarak yaşadığı ağır sakatlıktan sonra 18 ay boyunca forma giyemedi. Temmuz 2019 itibarıyla Southend United'tan ayrıldı ve yeni kulüp aramaya başladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
O ligde şampiyon belli oldu! O ligde şampiyon belli oldu!
Yıldız isimden müjde! Corona virüsü yendi Yıldız isimden müjde! Corona virüsü yendi
Bir ligde daha ligler başlıyor! İşte o tarih Bir ligde daha ligler başlıyor! İşte o tarih
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör