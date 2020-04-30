Sosyal medya yorumlarına dayanamadı futbolu bıraktı! İngiliz kaleci Ted Smith 24 yaşında futbolu bıraktı!

Sosyal medya son yıllarda git gide acımasızlığını arttırıyor. Genç kaleci Ted Smith sosyal medyadan gelen yorumlara dayanamadı ve futbol kariyerini noktaladı. Genç kaleci Tottenham'da teknik direktörlük yapan Jose Mourinho'nun listesindeydi. Peki, Ted Smith kimdir? Kariyeri ve futbolu bırakma sebepleri ne?

İngiliz kaleci Ted Smith, sosyal medyada kendisine gelen kötü yorumlara daha fazla katlanamadığını, psikolojisinin bozulduğunu ve dayanmadığını belirterek 24 yaşındayken futbol kariyerini noktaladı. The Sun'da yer alan habere göre Smith konuyla ilgili, "Bu ben değildim, zevk aldığım şey bu değildi. Futbolu ve antrenmanları seviyordum. Ancak maçtaki baskılar benim için fazlaydı. Maçtan sonra sosyal medyada insanların ne yazdığına bakıyordum. Yapılan kötü yorumlar beni hafta boyunca etkiliyordu. Psikoloğa bile gittim. Futbolu bırakmaya karar verdim. Benim gibi bu durumda olan insanlar olabilir." açıklamasında bulundu.

SMITH'E PSİKOLOG BİLE YARDIM EDEMEDİ

Smith, maçlardan sonra yorumları okumadan duramadığını ve psikolog yardımının bile işe yaramadığını belirtti. 18 aylık ağır bir sakatlık da atlatan genç futbolcu Jose Mourinho'nun listesindeydi.

TED SMITH KİMDİR?

18 Ocak 1995 yılında İngiltere'de dünyaya gelen genç kaleci Southend United forması giyiyordu. Smith, İngiltere Milli Takımı'nın 18, 19 ve 20 yaş altı formalarını giymişti. Performansı herkesin dikkatini çeken genç kaleci Mourinho'nun da listesinde yer alıyordu. Son olarak yaşadığı ağır sakatlıktan sonra 18 ay boyunca forma giyemedi. Temmuz 2019 itibarıyla Southend United'tan ayrıldı ve yeni kulüp aramaya başladı.

DİĞER