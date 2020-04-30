09 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi

O ligde şampiyon belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 Giriş Tarihi: 30.04.2020

Son dakika haberine göre Ligue 1 yönetimi, bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek ’yi şampiyon ilan etti.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle maçların iptal edilmesine karar verilen 'da lider konumda bulunan , şampiyon ilan edildi. Paris ekibi, ligin tescil edilmesiyle birlikte Fransa'daki 9. şampiyonluğunu kazandı.

Fransa'da ayrıca PSG, Marsilya, Rennes Şampiyonlar Ligi'ne; Lille, Reims ve Nice ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak. Puan cetvelinde son iki sırada yer alan Amiens ve Toulouse ise Ligue 2'ye düşürüldü.

Öte yandan 7. sırada yer alan Olympique Lyon ise gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.

O ülkede tüm spor müsabakaları iptal edildi haberin devamı

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