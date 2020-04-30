09 Haziran 2020, Salı
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Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi
Son dakika haberine göre Ligue 1 yönetimi, bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek PSG’yi şampiyon ilan etti.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle maçların iptal edilmesine karar verilen Fransa'da lider konumda bulunan PSG, şampiyon ilan edildi. Paris ekibi, ligin tescil edilmesiyle birlikte Fransa'daki 9. şampiyonluğunu kazandı.
Fransa'da ayrıca PSG, Marsilya, Rennes Şampiyonlar Ligi'ne; Lille, Reims ve Nice ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak. Puan cetvelinde son iki sırada yer alan Amiens ve Toulouse ise Ligue 2'ye düşürüldü.
Öte yandan 7. sırada yer alan Olympique Lyon ise gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.
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