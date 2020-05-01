01 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Resmi açıklama geldi! Premier Lig devam edecek mi?

Resmi açıklama geldi! Premier Lig devam edecek mi?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.05.2020

yönetimi ve kulüpleri sezonun devamı görüşünde birleşti. Bugünkü toplantı sonucu, alınacak resmi karar için gerekli önlemler ve hükümetin de onayı gerektiği açıklandı.

İngiltere kulüpleri, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan sezonu tamamlama hedeflerini yineledi. Premier Lig'den yapılan açıklamada, lig yönetimi ve kulüp yetkililerinin video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Karşılaşmaların, futbolcuların ve teknik heyetlerin görüşleri de alınarak, sadece hükümetin ve sağlık otoritelerinin yönlendirmesi sonucu başlayabileceği kaydedildi.

Toplum sağlığının birinci öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, "Kulüpler, rekabetin bütünlüğünün korunması için 2019-2020 sezonunun tamamlanması yönündeki hedeflerini yinelediler." ifadesine yer verildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Chelsea'nin hedefi Barça'lı yıldız! Chelsea'nin hedefi Barça'lı yıldız!
İtalya’da karar bakanlara kaldı İtalya’da karar bakanlara kaldı
Old Trafford’da ayakta seyirci Old Trafford’da ayakta seyirci
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör