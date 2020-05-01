Resmi açıklama geldi! Premier Lig devam edecek mi?
Premier Lig yönetimi ve kulüpleri sezonun devamı görüşünde birleşti. Bugünkü toplantı sonucu, alınacak resmi karar için gerekli önlemler ve hükümetin de onayı gerektiği açıklandı.
İngiltere Premier Lig kulüpleri, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan sezonu tamamlama hedeflerini yineledi. Premier Lig'den yapılan açıklamada, lig yönetimi ve kulüp yetkililerinin video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.
Karşılaşmaların, futbolcuların ve teknik heyetlerin görüşleri de alınarak, sadece hükümetin ve sağlık otoritelerinin yönlendirmesi sonucu başlayabileceği kaydedildi.
Toplum sağlığının birinci öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, "Kulüpler, rekabetin bütünlüğünün korunması için 2019-2020 sezonunun tamamlanması yönündeki hedeflerini yinelediler." ifadesine yer verildi.
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