29 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

4 kulüpten iptal talebi geldi! Federasyona başvurdular

4 kulüpten iptal talebi geldi! Federasyona başvurdular
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 Giriş Tarihi: 29.04.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, liglerini ertelenmesine sebep olmuştu. İran'da da durum farklı değil. Liglerin akıbeti belirsizliğini korurken 4 futbol kulübü federasyona liglerin iptal olması için başvurdu.

Corona virüsü nedeniyle maçların oynanmadığı İran'da 4 kulübü federasyona başvuruda bulunarak maçların oynanmamasını talep etti. Traktör, Sazi, Gol Gohar ve Nassaji takımları, İran Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunarak liglerin iptal edilmesi talebinde bulunup, kalan maçlarda sahaya çıkmak istemediklerini bildirdi. Bazı takımlar ise kalan 10 maçı oynamak istiyor. Federasyon önümüzdeki günlerde İran Ligi'nin devam edip etmeyeceğiyle ilgili karar verecek.

Koronavirüs bir ülkeyi daha vurdu! haberin devamı

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