4 kulüpten iptal talebi geldi! Federasyona başvurdular

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, futbol liglerini ertelenmesine sebep olmuştu. İran'da da durum farklı değil. Liglerin akıbeti belirsizliğini korurken 4 futbol kulübü federasyona liglerin iptal olması için başvurdu.

Corona virüsü nedeniyle maçların oynanmadığı İran'da 4 futbol kulübü federasyona başvuruda bulunarak maçların oynanmamasını talep etti. Traktör, Sazi, Gol Gohar ve Nassaji takımları, İran Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunarak liglerin iptal edilmesi talebinde bulunup, kalan maçlarda sahaya çıkmak istemediklerini bildirdi. Bazı takımlar ise kalan 10 maçı oynamak istiyor. Federasyon önümüzdeki günlerde İran Ligi'nin devam edip etmeyeceğiyle ilgili karar verecek.

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