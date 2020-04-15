Son dakika! Juventus Matuidi ve Rugani'nin corona virüsü testlerinin negatif çıktığını duyurdu!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle Avrupa'da birçok kişinin ölümüne sebep olan corona virüsü futbol camiasını da olumsuz yönde etkiledi. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un başarılı futbolcuları Matuidi ve Rugani corona virüse yakalananlar arasındaydı. Son dakika gelişmesi yaşandı. Juventus Matuidi ve Rugani'nin corona virüsü testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına aldıktan sonra özellikle Avrupa'da futbol üzerinde büyük etki yarattı. Tüm ligler ertelendi. Bazı futbolcularda corona virüsü testi pozitif çıktı. Sevindirici bir haber İtalya'dan geldi.

MATUİDİ VE RUGANİ CORONA VİRÜSÜ ATLATTI

İtalya corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Özellikle Juventus bu konuda çok sıkıntılı günler yaşadı. Juventus'un başarılı futbolcuları Matuidi ve Rugani corona virüse yakalanmıştı. Juventus Matuidi ve Rugani'nin corona virüsü testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

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