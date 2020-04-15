15 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika! Juventus Matuidi ve Rugani'nin corona virüsü testlerinin negatif çıktığını duyurdu!

Juventus'tan corona virüsü açıklaması! Testler...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 Giriş Tarihi: 15.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle Avrupa'da birçok kişinin ölümüne sebep olan corona virüsü futbol camiasını da olumsuz yönde etkiledi. ekiplerinden 'un başarılı futbolcuları ve corona virüse yakalananlar arasındaydı. Son dakika gelişmesi yaşandı. Juventus Matuidi ve Rugani'nin corona virüsü testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

salgını tüm dünyayı etkisi altına aldıktan sonra özellikle Avrupa'da futbol üzerinde büyük etki yarattı. Tüm ligler ertelendi. Bazı futbolcularda corona virüsü testi pozitif çıktı. Sevindirici bir haber 'dan geldi.

MATUİDİ VE RUGANİ CORONA VİRÜSÜ ATLATTI

İtalya corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Özellikle bu konuda çok sıkıntılı günler yaşadı. Juventus'un başarılı futbolcuları ve corona virüse yakalanmıştı. Juventus Matuidi ve Rugani'nin corona virüsü testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

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