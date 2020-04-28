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DÜNYADAN FUTBOL

FIFA Eylül ayından önce maçların başlamaması için uyarıda bulundu! 2. dalga...

FIFA'dan corona virüsü için uyarı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 Giriş Tarihi: 28.04.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle ülkemiz dahil tüm dünyada spor organizasyonlarına ara verildi. Konu hakkında Başkanı Michel D'Hooghe'dan corona virüsü açıklaması geldi. maçları ne zaman başlamalı? Futbol maçlarını oynatmak tehlikeli mi?

Corona virüsü salgınının spor organizasyonlarına nasıl etki edeceği hakkında birçok soru işareti oluştu.

"EYLÜLE KADAR OYNANMAMALI"

Başkanı Michel D'Hooghe yaptığı açıklamada, "Hepimiz yerel hükümetlerin, yetkililerin alacağı kararları bekliyoruz, şu andaki durum bu kadar basit. şu anda, hayattaki en önemli şey değil. Eğer sezonu Ağustos ayının sonunda ya da ayının başında başlatırlarsa, ben mutlu olurum. Böylece virüsün ikinci dalga yaratmasını engellemiş olurlar. Bunun olma ihtimali var, imkansız değil. Herkes şu anda çok dikkatli olmalı. Birçok ülkenin seyircili ya da seyircisiz olsun, yeniden futbol oynamayı düşündüğünü duyuyorum. Uzun kariyerim boyunca, ekonomi ve sağlığın karşı karşıya olduğu birçok durum gördüm. Çoğunda ekonomi kazandı. Örneğin jetlag konuları, yüksek rakımda futbol oynamak, hava kirliliği olan yerlerde oynamak gibi. Sağlığın kazanması gereken bir durum varsa, o da şu andır. Bu artık para meselesi değil, ölüm kalım meselesi." şeklinde konuştu.

"TÜKÜREN FUTBOLCULARA SARI KART GÖSTERİLMELİ"

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara sarı kart gösterilmesini önerdi. D'Hooghe, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir. Sadece bu bile maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor." yorumunu yaptı.

Fransa'da futbolun kaderi belli oldu! haberin devamı

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