28 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan Kabak'tan corona virüsü itirafı

Ozan Kabak'tan corona virüsü itirafı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.04.2020

Bundesliga ekiplerinden 04 forması giyen milli futbolcu , Alman kulübünün televizyon kanalına corona virüsü salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 20 yaşındaki futbolcu corona virüsüne yakalanmaktan çok taşıyıcı olarak virüsü yayıp başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan korktuğunu söyledi.

04'ün televizyon kanalına salgınla ilgili değerlendirmede bulunan , kimsenin alışık olmadığı farklı bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Yaklaşık 2 aydır herkes evde kalıyor. Bu tabii beni de çok endişelendiriyor. Corona virüsüne yakalanmaktan daha çok taşıyıcı olarak virüsü yayıp başka insanların hayatını tehlikeye atmaktan çok korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Evde kalarak hastalığa yakalanmamaya çalıştığını belirten 20 yaşındaki savunma oyuncusu, "Elimden geldiğince kendimi izole etmeye çalışıyorum. Taşıyıcı olmamaya çalışıyorum. Genç yaşta da vefat edenler var. 'Risk yok' diye bir şey yok. Yaşanan bu durum beni endişelendiriyor ama olabildiğince pozitif kalmaya çalışıyorum. İnşallah bu zor günlerden çıkacağız." şeklinde konuştu.

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