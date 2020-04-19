19 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City corona virüsü dinlemedi transfer yaptı! Kluiverth Aguilar...

Corona virüsü dinlemedi transfer yaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 Giriş Tarihi: 19.04.2020

ekiplerinden , corona virüsü dinlemedi yaptı. Manchester temsilcisi, takımından 'ı kadrosuna kattı. 17 yaşındaki sağ bek, oyun stilinden dolayı Daniel Alves'e benzetiliyor.

Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki sağ bek oyuncusunun 'e bonservisiyle verildiği ve Aguilar'ın 18 yaşına gireceği 5 Mayıs 2021'de İngiliz ekibinin kadrosuna dahil olacağı belirtildi.

Oyun stiliyle 'e benzetilen genç yıldızın bonservisi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Manchester City'nin Peru ekibine 2.8 milyon pound ödeyeceği iddia edildi.

1.80 boyunda olan Aguilar, genç yaşına rağmen güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Ülkesi Peru'nun U17 ve U23 kadrolarında yer alan , Alianza Lima A Takımı'nda 9 maçta forma giymişti.

Menajerinden transfer açıklaması! haberin devamı

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