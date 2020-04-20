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DÜNYADAN FUTBOL

Rooney: Lineker gibi biri değilim

Rooney: Lineker gibi biri değilim
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

İngiliz futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden biri olan Wayne Rooney doğal yeteneklere sahip bir forvet olmadığını söyledi.

İngiliz futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden biri olan Wayne Rooney doğal yeteneklere sahip bir forvet olmadığını söyledi. Rooney "Manchester United ve İngiltere 'nda gol rekorlarına sahibim ama benden iyi 9 numaralar var. Asla Gary Lineker, Ruud van Nistelrooy gibi doğal yeteneklerim yoktu" ifadelerini kullandı.
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