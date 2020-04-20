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Fransa Ligi ne zaman başlayacak? Zeki Çelik açıkladı

Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Milli futbolcu Zeki Çelik, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Liglerin ertelenmesinin ardından çalışmalarını evde sürdürdüğünü söyleyen başarılı oyuncu, Fransa'da ligleri 17 Haziran'da başlatmayı düşündüklerini ancak corona virüsü salgını nedeniyle başlayamayacağını düşündüğünü söyledi.
20.04.2020
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