26 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Olympiakos'a bahis şoku! Küme düşürülebilir

Olympiakos'a bahis şoku! Küme düşürülebilir
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.04.2020

Yunanistan'ın köklü kulüplerinden , küme düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya... Yunan ekibi, Davranış Kuralları'nın 27. maddesine göre, 'Bahis amaçlı olarak bir maçın sonucuna etki etmekle' suçlanırken, kulüp sahibi Evangelso Marinakis'in de spor müsabakalarından ömür boyu men edilmesi gündemde.

Yunanistan'da bahis soruşturması nedeniyle ülkenin en önemli kulüplerinden ve Atromitos, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Her iki kulüp ve 15 kişi, Davranış Kuralları'nın 27. maddesine göre, 'Bahis amaçlı olarak bir maçın sonucuna etki etmekle' suçlanıyor. Yunanistan'da etik kurulunun iddiaları şimdi de yargı kuruluna iletildi. İddiaların odağındaki karşılaşma ise 2015 yılında Olympiakos'un Atromitos'a karşı 2-1 kazandığı mücadele. Sanıklar arasında Olympiakos'un sahibi , Yunanistan Futbol Federasyonu Eski Başykanı Giorgos Sarris ve Başkan Yardımcısı Aristidis Stathopoulos, federasyonun 3 eski üyesi, 6 eski hakem ve Atromitos Eski Teknik Direktörü Ricardo sa Pinto bulunuyor. Pinto şu anda Porto'nun teknik direktörlüğünü yapıyor. Söz konusu karşılaşmada Olympiakos sahasında rakibini 2-1 mağlup ederken, takımın teknik direktörlüğünü ise, bir sonraki sezon 'nin başına geçen Vitor Pereira yapıyordu. Olympiakos'un kadrosunda ise şu anda forması giyen Jimmy Durmaz ile geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Kostas Mitroglou vardı. Mitroglou, Olympiakos'un bu maçtaki ikinci golünü attı. Atromitos'ta ise, şu anda 'de forma giyen Napoleoni, oyuna sonradan dahil olan isimdi. Açılan soruşturmada Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis suçlu bulunursa ömür boyu spordan men edilecek. Marikanis, ceza alması durumunda Nottingham Forest'taki kontrolünü de bırakmak zorunda kalacak. Öte yandan 4 Şubat 2015 tarihinde oynanan bu maçın ardından Atromitos Teknik Direktörü Ricardo sa Pinto'nun 5 Şubat 2015 tarihinde takımdan ayrılması da dikkat çeken bir başka nokta.

Fransızlardan Yusuf Yazıcı'ya büyük övgü! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Fransızlardan Yusuf Yazıcı'ya büyük övgü! Fransızlardan Yusuf Yazıcı'ya büyük övgü!
Yıldız futbolcudan corona virüsü skandalı! Kulüpten açıklama geldi Yıldız futbolcudan corona virüsü skandalı! Kulüpten açıklama geldi
Bir ülkede daha futbol maçları ertelendi Bir ülkede daha futbol maçları ertelendi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör