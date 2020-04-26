Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp Kylian Mbappe'nin peşinde! Transfer savaşı...

PSG'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'ye Real Madrid'in ardından Liverpool talip oldu. Adı uzun zamandır Real Madrid ile anılan süperstar Mbappe için corona virüsü vakaları yaşanmasaydı Real Madrid'e transfer olacaktı iddiaları da ortaya atılmıştı.

Monaco'da ve Dünya Kupasında gösterdiği performansın ardından Fransız ekip Paris Saint Germain'e transfer olan ve kendini sürekli geliştiren genç süperstar Kylian Mbappe için Real Madrid iddiaları son zamanlarda artmıştı.

LİVERPOOL MBAPPE'Yİ İSTİYOR

Le 10 Sport'un haberine göre Kylian Mbappe için Liverpool devreye girdi. Liverpool teknik direktörü Klopp, Kylian Mbappe'nin babası ile bizzat görüşerek transferi konusunda nabız yokladı. Mbappe'nin sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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