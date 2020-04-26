26 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp Kylian Mbappe'nin peşinde! Transfer savaşı...

Klopp Mbappe'nin peşinde
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 Giriş Tarihi: 26.04.2020

PSG'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu 'ye 'in ardından talip oldu. Adı uzun zamandır Real Madrid ile anılan süperstar Mbappe için corona virüsü vakaları yaşanmasaydı Real Madrid'e olacaktı iddiaları da ortaya atılmıştı.

Monaco'da ve Dünya Kupasında gösterdiği performansın ardından Fransız ekip 'e olan ve kendini sürekli geliştiren genç süperstar için iddiaları son zamanlarda artmıştı.

LİVERPOOL MBAPPE'Yİ İSTİYOR

Le 10 Sport'un haberine göre Kylian Mbappe için devreye girdi. Liverpool teknik direktörü , Kylian Mbappe'nin babası ile bizzat görüşerek transferi konusunda nabız yokladı. Mbappe'nin sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

Avrupa'yı sarsacak takas iddiası! İki Türk yıldız... haberin devamı

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