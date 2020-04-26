Fransızlar Yusuf Yazıcı'yı yorum yağmuruna tuttu!

Trabzonspor'dan Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, burada sergilediği performansla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Fransız kulübü resmi sosyal medya hesabından, "Yusuf Yazıcı'yı bir kelimeyle tanımlayın" paylaşımını yaptı ve bu paylaşım Fransız futbolseverlerden tarafından yorum yağmuruna tutuldu.