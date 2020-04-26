26 Nisan 2020, Pazar

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Fransızlar Yusuf Yazıcı'yı yorum yağmuruna tuttu!

Trabzonspor'dan Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, burada sergilediği performansla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Fransız kulübü resmi sosyal medya hesabından, "Yusuf Yazıcı'yı bir kelimeyle tanımlayın" paylaşımını yaptı ve bu paylaşım Fransız futbolseverlerden tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 26.04.2020 12:45
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Fransızlar Yusuf Yazıcı'yı yorum yağmuruna tuttu!

Sezon başında transfer olduğu Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Yusuf Yazıcı için kulübün Twitter hesabından, "Yusuf Yazıcı'yı bir kelimeyle tanımlayın" şeklinde bir paylaşım yapıldı. İşte milli yıldız için gelen yorumlar...

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Fransızlar Yusuf Yazıcı'yı yorum yağmuruna tuttu!

"Yetenek"

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Fransızlar Yusuf Yazıcı'yı yorum yağmuruna tuttu!

"Güç"

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Fransızlar Yusuf Yazıcı'yı yorum yağmuruna tuttu!

"Kral"

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Fransızlar Yusuf Yazıcı'yı yorum yağmuruna tuttu!

"Çekingen"

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