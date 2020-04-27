27 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Yeni ‘PSG’ Newcastle United!

Yeni ‘PSG’ Newcastle United!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Suudi fonuna satılması gündemde olan Newcastle United'in , ve 'in transferi için harekete geçtiği belirtildi.

Suudi fonuna satılması gündemde olan Newcastle United'in , ve 'in transferi için harekete geçtiği belirtildi. Yeni 'PSG' olacağı konuşulan İngiliz ekibinin teknik direktörlüğe ise Pochettino ve Allegri ikilisinden birisini getireceği ifade ediliyor.
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