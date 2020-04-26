26 Nisan 2020, Pazar

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Avrupa'yı sarsacak takas iddiası! İki Türk yıldız...

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılarak hayatı olumsuz etkileyen ve Avrupa'da birçok ligin askıya alınmasına neden olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası kulüpler, futbola verilen arada transfer çalışmalarına odaklandı. Takımlar oyuncu arayışlarını sürdürürken, İtalya basını iki Türk yıldız arasında takas gerçekleştirileceğini öne sürdü. Son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 18:48
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Avrupa'yı sarsacak takas iddiası! İki Türk yıldız...

Corona virüsü salgını sonrası yaşanan mali dalgalanmadan en çok etkilenen kulüplerden biri Almanya Ligi kulüplerinden Schalke 04 oldu.

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Avrupa'yı sarsacak takas iddiası! İki Türk yıldız...

Schalke'nin, yaşadığı mali zorluk sebebiyle yaz döneminde birçok futbolcusunu elinden çıkarmak zorunda kalacağı gündeme gelmişti. İtalyan basını, Ozan Kabak ile ilgili bir iddia ortaya attı.

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Avrupa'yı sarsacak takas iddiası! İki Türk yıldız...

Ajansspor'un derlediği habere göre, geçen yaz Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan, Ozan Kabak'ı kadrosuna katmayı düşünmüş ancak; milli futbolcu Schalke'yi seçmişti.

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Avrupa'yı sarsacak takas iddiası! İki Türk yıldız...

Stuttgart sonrası başarılı performansını Schalke'de de sürdüren Ozan Kabak'ı kulübü elden çıkarmak zorunda kalabilir.


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Avrupa'yı sarsacak takas iddiası! İki Türk yıldız...

MILAN OZAN'I GÜNDEME ALDI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan'ın, Schalke'nin yaşadığı bu krizden faydalanabileceği ve Ozan Kabak'ı yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi. Transferde Hakan Çalhanoğlu detayı da öne çıkıyor.

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