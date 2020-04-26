26 Nisan 2020, Pazar
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Avrupa'yı sarsacak takas iddiası! İki Türk yıldız...
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılarak hayatı olumsuz etkileyen ve Avrupa'da birçok ligin askıya alınmasına neden olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası kulüpler, futbola verilen arada transfer çalışmalarına odaklandı. Takımlar oyuncu arayışlarını sürdürürken, İtalya basını iki Türk yıldız arasında takas gerçekleştirileceğini öne sürdü. Son dakika transfer haberleri...
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