Avrupa'yı sarsacak takas iddiası! İki Türk yıldız...

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılarak hayatı olumsuz etkileyen ve Avrupa'da birçok ligin askıya alınmasına neden olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası kulüpler, futbola verilen arada transfer çalışmalarına odaklandı. Takımlar oyuncu arayışlarını sürdürürken, İtalya basını iki Türk yıldız arasında takas gerçekleştirileceğini öne sürdü. Son dakika transfer haberleri...