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Fransız basını duyurdu! Beşiktaş transferi bedavaya bitiriyor

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Yaşadığı maddi problemler nedeniyle transfer önceliği kiralık ve bonservisi elinde olan oyunculara veren siyah-beyazlılarda oyuncu arayışları devam ederken, Fransız basınından taraftarları heyecanlandıran bir transfer iddiası ortaya atıldı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 11:22
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Fransız basını duyurdu! Beşiktaş transferi bedavaya bitiriyor

Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada oyuncuylarıyla görüşmeler gerçekleştiren ve sözleşmelerde indirime gitmeye hazırlanan Beşiktaş, bir yandan da transfer hareketliliğini sürdürüyor.

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Fransız basını duyurdu! Beşiktaş transferi bedavaya bitiriyor

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sunduğu raporda Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Erdal Torunoğulları ile gelecek sezonun planlamalarını yapan siyah beyazlılar gelecek ve gidecek isimleri belirledi.

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Fransız basını duyurdu! Beşiktaş transferi bedavaya bitiriyor

Maliyeti yüksek isimlerden kurtulmak isteyen Beşiktaş, diğer yandan da kısa vadede takıma yarar sağlayabilecek ve kesesine uygun isimlerle bir dizi görüşme gerçekleştiriyor.

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Fransız basını duyurdu! Beşiktaş transferi bedavaya bitiriyor

Bu bağlamda siyah beyazlılar Jeremain Lens ile yollarını ayırmak isterken, sağ kanatta oynayabilen, sol kanada da alternatif olabilecek bir ismi gözüne kestirdi.

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Fransız basını duyurdu! Beşiktaş transferi bedavaya bitiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, aradığı ismi Fransa'da buldu.

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