Fransız basını duyurdu! Beşiktaş transferi bedavaya bitiriyor

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Yaşadığı maddi problemler nedeniyle transfer önceliği kiralık ve bonservisi elinde olan oyunculara veren siyah-beyazlılarda oyuncu arayışları devam ederken, Fransız basınından taraftarları heyecanlandıran bir transfer iddiası ortaya atıldı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 25.04.2020 11:22 ABONE OL