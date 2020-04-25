25 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United transfer bombalarını patlatıyor!

Newcastle United bombaları patlatıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 Giriş Tarihi: 25.04.2020

bin Selman, İngiltere ekiplerinden 'ı satın almıştı. İngiliz ekibinin, sezonunda büyük bombalar patlatması bekleniyor. İşte o isimler...

Büyük bir bütçesi belirleyen Newcastle'da birçok isim gündeme gelirken, öne çıkan futbolcular , ve oldu. ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Vidal'ı kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, bu transferde Inter ile rekabete girdi. Barcelona'nın da Şilili yıldız için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda hedefteki ikinci isim ise Bale oldu. Her transfer döneminde 'den ayrılacağı haberleri çıkan Galli yıldız için, önemli bir teklif yapılması planlanıyor. Newcastle ile ismi anılan diğer bir yıldız ise 'nin Uruguaylı golcüsü Cavani. Fransız ekibiyle bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Cavani'nin de takıma dahil edilmesi için çalışmalar yapılması bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN 2 ADAY

Öte yandan, İngiliz ekibinde gelecek sezon teknik direktör değişikliğine de gidileceği öğrenildi. Siyah- beyazlılarda gündeme gelen isimler ise şu anda takım çalıştırmayan Mauricio Pochettino ve . İki isimden birinin gelecek yıl Steve Bruce'nin yerine göreve getirileceği belirtildi.

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