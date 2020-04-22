22 Nisan 2020, Çarşamba

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Takım alma haberi sonrası Premier Lig karıştı! Muhammed bin Selman...

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alacağı iddia edilmişti. Bu durum yayıncı kuruluş tarafından tepkiye neden oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 17:11
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Takım alma haberi sonrası Premier Lig karıştı! Muhammed bin Selman...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İngiltere'de büyük çaplı bir krize sebebiyet verdi.

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Takım alma haberi sonrası Premier Lig karıştı! Muhammed bin Selman...

Veliaht Prens Selman'ın Premier Lig ekibi Newcastle United'ı 300 milyon pound karşılığı satın almak için anlaşmaya varması, Premier Lig ve ligin diğer ülkeler için resmi yayıncısı beIN SPORTS'u harekete geçirdi.

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Takım alma haberi sonrası Premier Lig karıştı! Muhammed bin Selman...

Hürriyet'in haberine göre Katar merkezli beIN SPORTS'un CEO'su Yousef Al-Obaidly, Premier Lig yönetimine ve 20 kulübe bir mektup yollayarak Newcastle United'ın Prens Selman liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na satılmasını engellemelerini istedi.

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Takım alma haberi sonrası Premier Lig karıştı! Muhammed bin Selman...

Katar merkezli beIN SPORTS'un CEO'su Yousef Al-Obaidly, Premier Lig yönetimine ve 20 kulübe bir mektup yollayarak Newcastle United'ın Prens Selman liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na satılmasını engellemelerini istedi.

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Takım alma haberi sonrası Premier Lig karıştı! Muhammed bin Selman...

beIN SPORTS'un CEO'su Yousef Al-Obaidly, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

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