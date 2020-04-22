Takım alma haberi sonrası Premier Lig karıştı! Muhammed bin Selman...

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alacağı iddia edilmişti. Bu durum yayıncı kuruluş tarafından tepkiye neden oldu. İşte detaylar...