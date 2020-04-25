25 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa futbolcu ve teknik ekibin maaşlarını erteledi

Aston Villa'dan flaş corona virüsü kararı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

İngiltere kulübü , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle futbolcu ve teknik ekip maaşlarının yüzde 25'ine 4 ay erteleme yapıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, oyuncular, teknik ekip ve üst yönetimin corona virüsün oluşturduğu belirsizlik döneminde kulübe yardım etmek için maaşlarının yüzde 25'inin 4 ay ertelenmesini kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp üst yöneticisi (CEO) Christian Purslow, "Oyuncularımız ve çalışanlarımız ekonomik sorunlar yaşanan bu zorlu dönemde kulübe büyük bir dayanışma örneği gösterdi." ifadelerini kullandı.

'de daha önce , Southampton, Sheffield United ve Watford maaş ertelemesi, ise maaş indirimi yapmıştı.

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