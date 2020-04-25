25 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Polonya'da ligler 29 Mayıs'ta başlıyor

O ülkede ligler başlıyor! Resmen açıklandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 Giriş Tarihi: 25.04.2020

Corona virüsü salgını sonrası liglerin ertelendiği ülkelerden biri olan 'da hükümetin aldığı karar doğrultusunda; futbolda liglerin tarihinde başlayacağı açıklandı.

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'da birçok lig askıya alınırken, vaka sayılarının düşmesiyle birlikte ertelenen maçların zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Hollanda Federasyonu, Covid-19 salgını nedeniyle liglerin iptal edildiğini duyururken, ise hükümetin aldığı karar doğrultusunda; futbolda liglerin tarihinde başlayacağını açıkladı.

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