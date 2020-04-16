16 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Corona virüsünden kurtulan Jonathas süreci anlattı "Hayatımda hiç bu kadar acı hissetmemiştim"

Hayatımda hiç bu kadar acı hissetmemiştim
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

2. Lig ekiplerinden Elche forması giyen ve corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra gördüğü tedavinin ardından hastalıktan kurtulan golcü corona virüsü süresince yaşadıklarını anlattı. Tecrübeli futbolcu, hayatında hiç bu kadar acı çekmediğini ve duş alırken neredeyse bayılacağını söyledi.

'nın 2. Lig ekiplerinden Elche'de top koşturan ve corona virüse yakalanan , yaşadığı zor günleri anlattı. Virüsü nereden ve nasıl kaptığı konusunda hala bir bilgisi olmadığını belirten 31 yaşındaki golcü futbolcu, "Her şey ateş ve öksürük ile birlikte genel bir rahatsızlık hissi ile başladı. Çok fazla baş ağrısı yaşadım. İlk başta migren olduğunu düşündüm. Kulüp doktorumla iletişime geçtim ve bana COVİD-19 testi önerdi. Testi yaptığımda da pozitif olduğumu öğrendim" diye konuştu.

"Hayatımda hiç bu kadar acı hissetmemiştim "

Hastalık süresince kendini çok halsiz ve güçsüz hissettiğini belirten oyuncu, "Kendimi bu sürede çok zayıf hissettim. Bir gün duşa girdim ve neredeyse bayılıyordum. Hayatımda hiç bu kadar acı hissetmemiştim ve gücümü kaybetmemiştim. Birkaç gün içinde antrenman yapmaya başladım. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum ve sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum. Corona virüsün hafife alınamayacağını öğrendim. Sağlık ve güvenlik mutlak önceliktir, bu yüzden kurallara saygı gösterelim ve umudu canlı tutalım. Hep birlikte bu durumdan çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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