24 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Genç futbolcu corona virüsü şüphesiyle yoğun bakıma alındı

Genç futbolcu corona virüsü şüphesiyle yoğun bakımda
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 Giriş Tarihi: 24.04.2020

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'de forma giyen orta saha Junior Sambia'nın yeni tip (Covid-19) şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağırlaşması sonrası yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier, futbol camiasını endişelendiren bir haberi duyurdu. Kulüp, solunum problemi yaşayan bir oyuncusunun hafta başından beri hastanede tedavi gördüğünü ancak dün itibarıyla futbolcunun durumunun ağırlaştığını ve tedaviye yoğun bakımda devam edildiğini açıkladı.

Fransız basını ise oyuncunun 23 yaşındaki Junior Sambia olduğunu bildirdi. Genç futbolcunun semptomları gösterdiği için hastanede tedavi altına alınmasının ardından durumunun kötüye gittiği ifade edildi.

JUNIOR SAMBIA KİMDİR?

Junior Sambia'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanırsa, Ligue 1'de virüse yakalanan ilk oyuncu olacak. Kariyerine Niort altyapısında başlayan Sambia, 2017 yılında Montpellier'ye transfer olmuştu. Bu sezon 22 maça çıkan genç isim, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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