24 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Sadio Mane ve Riyad Mahrez'den ramazan mesajı

Mane ve Mahrez'den ramazan mesajı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.04.2020

ekiplerinden Liverpool'da forma giyen ve 'de oynayan , Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Senegalli futbolcu Mane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm kardeşlerimin ramazan ayı mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Cezayirli oyuncu Mahrez de ramazanın hayırlı olmasını dileyerek, "Allah orucumuzu kolaylaştırsın. İhtiyacı olan tüm insanlar için dua edelim." mesajını paylaştı.

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