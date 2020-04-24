24 Nisan 2020, Cuma
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Sadio Mane ve Riyad Mahrez'den ramazan mesajı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Sadio Mane ve Manchester City'de oynayan Riyad Mahrez, Müslümanların ramazan ayını kutladı.
Senegalli futbolcu Mane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm kardeşlerimin ramazan ayı mübarek olsun." ifadesini kullandı.
Cezayirli oyuncu Mahrez de ramazanın hayırlı olmasını dileyerek, "Allah orucumuzu kolaylaştırsın. İhtiyacı olan tüm insanlar için dua edelim." mesajını paylaştı.
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