24 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi

Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.04.2020

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden 'te oynayan Philippe Coutinho'nun sağ ayak bileğinden ameliyat edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.

Coutinho'nun yaklaşık 2 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.

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