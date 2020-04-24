24 Nisan 2020, Cuma
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Güney Kore'de futbol 8 Mayıs'ta başlıyor
Güney Kore'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen lig müsabakalarının 8 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı.
Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Güney Kore Futbol Federasyonunun birinci ve ikinci lig karşılaşmalarını 8 Mayıs'ta başlatmaya karar verdiği duyuruldu.
Birinci ligde 2020 sezonunun, Jeonbuk Motors ile Suwon Bluewings arasında oynanacak mücadeleyle başlayacağı belirtildi.
Karşılaşmaların ilk aşamada koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacağı ifade edildi.
Güney Kore'de bugüne kadar 10 bin 708 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 240 kişi hayatını kaybetti.
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