25 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool - Atletico maçına soruşturma! Corona virüsü...

O maça soruşturma! Corona virüsü...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 Giriş Tarihi: 25.04.2020

'deki halk sağlığı yetkilileri, 'un Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçının, şehirde olası bir corona virüsü artışına neden olup olmadığı konusunda araştırma yapacak.

Belediye Başkanı , şehri etkisi altına alan corona virüsü pandemisi nedeniyle Liverpool - maçına özel bir inceleme başlatacaklarını açıkladı.

Steve Rotheram, "O gün Madrid'den Liverpool'a 3.000 İspanyol geldi. Eğer, maçın şehirde corona virüsü dalgasını başlattığını ortaya çıkarırsak bu büyük bir skandal olur. Tüm şehri tehlikeye atmamamız gerekirdi. Araştırmalarımızı başlattık. O maça gidip de 15 gün içinde corona virüsü testi pozitif çıkan 1200 kişi var. O gün Atletico Madridli taraftarların olduğu bölümdeki güvenlik görevlilerini de araştırıyoruz." dedi.

"TEK BİR OLAY BÜYÜK BİR DALGAYI BAŞLATMIŞ OLABİLİR"

Rotheram, maçtan önce hükümetten görüş aldıklarını belirterek, "O gün hükümet bize 'risk çok düşük' dedi. O maçtan birkaç gün sonra tüm ülke kapatıldı. Spor karşılaşmaları ve büyük organizasyonlar iptal edildi. Bu nedenle aklımızda cevap bulması gereken sorular var. Tek bir olay, bütün bir şehir için çok büyük bir dalgayı başlatmış olabilir." ifadelerini kullandı.

Liverpol Belediye Başkanı Rotheram, "Keşke geriye dönebilsek. O maçın seyircili oynanmaması için elimden geleni yapardım. Yine de ve hükümetinin böyle büyük bir sorumluluğu nasıl aldığını anlayamıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Liverpool ile Atletico Madrid arasındaki mücadele, İngiltere'nin kuzeyindeki son büyük seyircili etkinlikti.

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