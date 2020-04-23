23 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A'nın bitiş tarihi belli oldu

Serie A'nın bitiş tarihi belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle futbolun ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, Avrupa'da Covid-19 pandemisinin en çok görüldüğü ülkelerde olan 'da federasyon başkanı Gabriele Gravina'nın İtalya 1. Ligi'nin 2 'a biteceğini açıklayacağı öğrenildi.

FIGC'den yapılan açıklamada, başkan Gravina'nın bugün federasyon yönetim kurulu ile yeni tip corona virüsü (Covid-19) acil durumu nedeniyle durdurulan liglerin durumunu ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, İtalyan hükümeti ve 'dan liglerine ilişkin gelen son bilgi ve tavsiyelerin değerlendirildiği, bununla birlikte faaliyetin yeniden başlamasına ilişkin başkan Gravina'nın, yönetim kuruluyla mutabık kalarak, 2019-2020 sezonu sonunu 2 olarak belirlemek için ilerleyen saatlerde karar alacağı ifade edildi.

Söz konusu kararın, hükümetin alacağı kararlara, ve UEFA'nın önerileriyle ve lig yöneticileri ile futbolcular sendikasının oyuncu sözleşmelerinin 30 Haziran'dan ileriye uzatılmasına yönelik çalışmalarıyla tam uyum içinde alınacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Gravina, "Futbol dünyası, 2020-2021 sezonu müsabakalarını korumaya yönelik, Kovid-19'un yol açtığı krize somut ve sürdürülebilir çözümler bulmak için durmaksızın ve sorumlu bir şekilde çalışıyor." ifadesini kullandı.

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