Romanya Futbol Federasyonu'ndan flaş öneri! "Maçlar Antalya'da oynansın"
Avrupa'da corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ligler arasında yer alan Romanya Ligi ile ilgili ülke federasyonundan flaş bir öneri geldi. Rumen basınında çıkan haberlere göre Romanya Futbol Federasyonu, 1. Lig ekiplerine kalan maçları Antalya'da oynama önerisinde bulunduğu öne sürüldü.
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara veren Romanya'da maçların ne zaman başalyacağı merak konusu olurken, Romanya Futbol Federasyonu'ndan kulüplere flaş bir öneri geldi.
Rumen basınında yer alan habere göre, federasyonun, 1. Lig kulüpleriyle yaptığı video konferans toplantısında kalan maçları Antalya'da oynama önerisinde bulunduğu ifade edildi.
Haberin detaylarında, Romanya'da antrenmanların ve ligin devam edememesi halinde her şeyin Antalya'ya taşınacağı konusunda federasyon yetkililerinin görüş belirttiği öne sürüldü.
"ANTALYA DAHA UCUZA GELEBİLİR!"
Öte yandan corona virüsüyle ilgili Antalya'da herhangi bir olumsuz durumun olmadığını vurgulayan Rumen basını, maçların Antalya'da oynanmasının Romanya'dan daha ucuza gelebileceğini de okuyucularına aktardı.
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