15 Nisan 2020, Çarşamba

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Corona virüsü sonrası Rüştü Reçber'den flaş sözler! "Barcelona..."

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Rüştü Reçber, iyileşerek hastaneden taburcu olmuştu. Eski milli kaleci Reçber, İspanyol basınına konuşarak eski takımı Barcelona ve Xavi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 13:01
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Corona virüsü sonrası Rüştü Reçber'den flaş sözler! Barcelona...

Geçtiğimiz günlerde corona virüsü tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edilen eski milli kaleci Rüştü Reçber, İspanyol basınına geniş bir röportaj verdi.

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Corona virüsü sonrası Rüştü Reçber'den flaş sözler! Barcelona...

Eski takımı Barcelona'ya tedavi sürecindeki destekleri için teşekkür eden tecrübeli ismin AS'a verdiği röportajdan öne çıkanlar şöyle:

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Corona virüsü sonrası Rüştü Reçber'den flaş sözler! Barcelona...

Benim için oldukça zor ve uzun bir süreçti. Sağlık Bakanlığımızın önerdiği bir tedavi şekli var. Doktorlar 10 gün boyunca yoğun olarak bunu uyguladılar ve oldukça efor sarf ettiler.

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Corona virüsü sonrası Rüştü Reçber'den flaş sözler! Barcelona...

Bu süreçte yakınlarımın bana karşı olan desteği harikaydı. Herkes bu savaşı kazanacağım yönünde birleştik. Sonuç olarak büyük bir korku yaşadık ama şu an mutluyum.

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Corona virüsü sonrası Rüştü Reçber'den flaş sözler! Barcelona...

"CORONADAN ÖLÜRKEN BARÇA'NIN VERDİĞİ DESTEĞİ UNUTMAYACAĞIM"

Barcelona da benim sağlık durumumla ilgili oldukça endişelendi. Hastalık sırasında ve sonrasında çok büyük destek verdiler. Carlos Naval ve Chemi Teres, başkanın desteğini bana ilettiler. Böyle zamanlar ufak detaylar bile unutulmaz. Corona virüsünden ölürken Barça'nın bana verdiği desteği asla unutmayacağım. Bana hayatı verdiler. Başta Bartomeu olmak üzere herkese teşekkür ederim.

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