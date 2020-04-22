Douglas Costa'dan Ronaldo'ya taş! "Takımın en güçlüsü Dybala"
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Brezilyalı oyuncu Douglas Costa, "Takımın en güçlü ismi Dybala" ifadelerini kullandı.
Corona virüsü nedeniyle ülkesi Brezilya'da karantinada olan Juventus'un orta saha oyuncusu Douglas Costa, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun hoşuna gitmeyecek bir açıklamaya imzasını attı. Instagram'da yapılan bir canlı yayına katılan Costa, "Bir an önce İtalya'ya dönmek istiyorum. Burada futbolsuz ne yapılır bilmiyorum" dedi.
Takım arkadaşlarına dair gelen soru üzerine ise Brezilyalı yıldız, "En güçlü takım arkadaşım Dybala" yanıtını verdi.
RONALDO DÖNMEYİ REDDETTİ
Bilindiği gibi İtalya'da liglerin haziranda başlaması ihtimaline karşılık takımlar yabancı oyuncularını 14 günlük karantina sürecini geçirmeleri için ülkeye davet etmişlerdi. Ancak Portekiz'de bulunan Ronaldo'nun, Serie A'nın başlaması için net bir tarih verilinceye kadar İtalya'ya dönmek istemediği ifade edildi.
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