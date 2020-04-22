22 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Douglas Costa'dan Ronaldo'ya taş! "Takımın en güçlüsü Dybala"

Costa'dan Ronaldo'ya taş! Takımın en güçlüsü...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 Giriş Tarihi: 22.04.2020

Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen Brezilyalı oyuncu , "Takımın en güçlü ismi Dybala" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü nedeniyle ülkesi 'da karantinada olan 'un orta saha oyuncusu , takım arkadaşı 'nun hoşuna gitmeyecek bir açıklamaya imzasını attı. Instagram'da yapılan bir canlı yayına katılan Costa, "Bir an önce 'ya dönmek istiyorum. Burada futbolsuz ne yapılır bilmiyorum" dedi.

Takım arkadaşlarına dair gelen soru üzerine ise Brezilyalı yıldız, "En güçlü takım arkadaşım Dybala" yanıtını verdi.

RONALDO DÖNMEYİ REDDETTİ

Bilindiği gibi İtalya'da liglerin haziranda başlaması ihtimaline karşılık takımlar yabancı oyuncularını 14 günlük karantina sürecini geçirmeleri için ülkeye davet etmişlerdi. Ancak Portekiz'de bulunan Ronaldo'nun, Serie A'nın başlaması için net bir tarih verilinceye kadar İtalya'ya dönmek istemediği ifade edildi.

Ronaldo'ya kötü haber! Corona virüsü... haberin devamı

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