22 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Roberto Carlos yıllar sonra itiraf etti! "10 dakikada karar verdim"

Carlos yıllar sonra itiraf etti! 10 dakikada...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 Giriş Tarihi: 22.04.2020

Bir dönem ülkemizde ve forması da giyen 'nın efsane sol beki , geçmiş kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Carlos, Inter'den 'e gidişine dair, "Real Madrid'e olmaya 10 dakikada karar verdim" ifadelerini kullandı.

Bir dönem forması da giyen 'in efsane oyuncusu , 'nın yaptığı canlı yayına katıldı. Inter'deki kariyeriyle ilgili konuşan Brezilyalı eski yıldız şunları dile getirdi:

Inter'de kanat olarak hatta forvet olarak oynadım. İlk 7 maçımda 7 gol atmıştım. Sonra başkanla konuşup asıl mevkimde oynamam gerektiğini, ile Copa America'da bek olarak oynayacağımı söyledim. Aynı gün Lorenzo Sanz ile görüştüm ve 10 dakika içinde Inter'den ayrılıp Real Madrid'e olmaya karar verdim.

Carlos karşılaştığı en zorlu rakiple ilgili ise "Eto'o, Joaquin ve Figo zorluydu" ifadelerini kullandı.

Roberto Carlos'tan Neymar'a transfer tavsiyesi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Costa'dan Ronaldo'ya taş! Takımın en güçlüsü... Costa'dan Ronaldo'ya taş! "Takımın en güçlüsü..."
Rijkaard'ın Rüştü Reçber'i neden istemediği ortaya çıktı! Rijkaard'ın Rüştü Reçber'i neden istemediği ortaya çıktı!
İtalya Serie A'da kulüpler kararlarını açıkladı! İtalya Serie A'da kulüpler kararlarını açıkladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör