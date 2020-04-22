Roberto Carlos yıllar sonra itiraf etti! "10 dakikada karar verdim"
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Sivasspor forması da giyen Brezilya'nın efsane sol beki Roberto Carlos, geçmiş kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Carlos, Inter'den Real Madrid'e gidişine dair, "Real Madrid'e transfer olmaya 10 dakikada karar verdim" ifadelerini kullandı.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Real Madrid'in efsane oyuncusu Roberto Carlos, FIFA'nın yaptığı canlı yayına katıldı. Inter'deki kariyeriyle ilgili konuşan Brezilyalı eski yıldız şunları dile getirdi:
Inter'de kanat olarak hatta forvet olarak oynadım. İlk 7 maçımda 7 gol atmıştım. Sonra başkanla konuşup asıl mevkimde oynamam gerektiğini, Brezilya ile Copa America'da bek olarak oynayacağımı söyledim. Aynı gün Lorenzo Sanz ile görüştüm ve 10 dakika içinde Inter'den ayrılıp Real Madrid'e transfer olmaya karar verdim.
Carlos karşılaştığı en zorlu rakiple ilgili ise "Eto'o, Joaquin ve Figo zorluydu" ifadelerini kullandı.
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