13 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Romelu Lukaku'dan Lautaro Martinez'e "Canavar" benzetmesi!

Lukaku'dan Lautaro Martinez'e Canavar benzetmesi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 Giriş Tarihi: 13.04.2020

Serie A'da gösterdiği performansla parmak ısırtan , 'deki partneri ile birlikte oynamaktan oldukça memnun olduğunu belirtti. Lukaku takım arkadaşı için canavar benzetmesini yaptı. Lukaku, "Lautaro Martinez tam bir canavar" ifadelerine yer verdi.

Serie A takımlarından 'in Belçikalı yıldız forveti , takım arkadaşı ve forvetteki partneri ile birlikte oynamaktan oldukça mutlu olduğunu belirtti.

"LAUTARO MARTİNEZ BİR CANAVAR"

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Romelu Lukaku, takım arkadaşı Lautaro Martinez hakkında övgü dolu sözler söyledi. 'da katıldığı canlı yayında konuşan Belçikalı yıldız, "Lautaro Martinez muhteşem, o tam bir canavar. Çok iyi iş çıkarıyor ve kendini geliştiriyor. Onu seviyorum." ifadelerini kullandı. Lukaku ayrıca Premier Lig ve Serie A'yı kıyaslayarak, "Bence Serie A gerçekten çok iyi. Oyun gücü ve mücadele seviyesi çok yüksek. Taktiksel açıdan İtalya'da İngiltere'ye kıyasla daha çok test ediliyorsunuz. İnsanların düşündüğü gibi burada gol atmak o kadar da kolay değil. Her maça hazırlanmalı ve farklı şekilde oynamalısınız. İki lig de çok iyi; her ligin güçlü olduğu taraftar var. İki farklı ligde oynamak benim için iyi bir şey. İtalya'yı da İngiltere'yi de çok seviyorum. Her iki ülkede de çok iyi karşılandım." ifadelerini kullandı.

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