Romelu Lukaku'dan Lautaro Martinez'e "Canavar" benzetmesi!

" LAUTARO MARTİNEZ BİR CANAVAR"

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Romelu Lukaku, takım arkadaşı Lautaro Martinez hakkında övgü dolu sözler söyledi. Instagram'da katıldığı canlı yayında konuşan Belçikalı yıldız, "Lautaro Martinez muhteşem, o tam bir canavar. Çok iyi iş çıkarıyor ve kendini geliştiriyor. Onu seviyorum." ifadelerini kullandı. Lukaku ayrıca İngiltere Premier Lig ve Serie A'yı kıyaslayarak, "Bence Serie A gerçekten çok iyi. Oyun gücü ve mücadele seviyesi çok yüksek. Taktiksel açıdan İtalya'da İngiltere'ye kıyasla daha çok test ediliyorsunuz. İnsanların düşündüğü gibi burada gol atmak o kadar da kolay değil. Her maça hazırlanmalı ve farklı şekilde oynamalısınız. İki lig de çok iyi; her ligin güçlü olduğu taraftar var. İki farklı ligde oynamak benim için iyi bir şey. İtalya'yı da İngiltere'yi de çok seviyorum. Her iki ülkede de çok iyi karşılandım." ifadelerini kullandı.

