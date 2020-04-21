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DÜNYADAN FUTBOL

Neymar’a 38 milyon Euro

Neymar’a 38 milyon
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.04.2020

PSG, Barcelona’ya döneceği konuşulan Brezilyalı yıldızı tutmak için kesenin ağzını açtı. 28 yaşındaki yıldıza 38 milyon Euro önerilecek.

dursa da transfer söylentileri aynı hızla devam ediyor. Bunların başında da geliyor. Brezilyalı yıldızın yeniden Barcelona'ya döneceği yaklaşık 2 aydır gündemin üst sıralarında yer alıyor. PSG ise 28 yaşındaki yıldızını kadroda tutmak için kesenin ağzını açtı. Arap sermayesinin yönettiği Fransız kulübü, koronavirüs sebebiyle takımdaki her oyuncudan yüzde 20 ila 30 indirim istediği dönemde Neymar'a zamlı sözleşme teklif etmeyi planlıyor. PSG, yıldız hücum oyuncusunu Barcelona'ya kaptırmamak için yıllık 38 milyon euro önerecek. Neymar'ın da böyle güçlü bir teklifi kabul etmesi bekleniyor.

69 GOL, 39 ASİST YAPTI

Neymar, Barcelona formasıyla 80 maça çıktı. Rakip ağları 69 kez sarsarken 39 da asist yaptı. Toplamda ise 108 gole etki etti.

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