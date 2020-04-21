Harry Kane savaşı
Tottenham’ın yıldızı kariyerinde bir sıçrama istiyor. ManU 150 milyon euro’yu gözden çıkardı. Juve de onu alarak Ronaldo ile birlikte ‘müthiş ikiliyi’ oluşturmayı hedefliyor.
Avrupa piyasasında transferi en çok merak edilen isim Harry Kane... Attığı gollerle yıllardır Tottenham'ı taşıyan 26 yaşındaki futbolcu kariyerinde bir sıçrama planlıyor. Onu isteyen iki büyük kulüp var: Manchester United ve Tottenham. Son dönemde Manchester City ve Liverpool'un çok gerisinde kalan Manchester United bu transfer dönemini hareketli geçirmeye kararlı. Harry Kane de ana hedeflerinde biri. Bu transfer için 150 milyon euro'luk bonservis ödemeye de hazırlar.
İTALYAN DEVİ ISRARLI
Harry Kane'i isteyen tek kulüp Manchester United değil. Real Madrid ve Juventus da peşinde. Ancak özellikle İtalyan devinin, 26 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamaya daha istekli olduğu belirtildi. İngiliz ve İtalyan basınında çıkan haberlerde Juventus'un Harry Kane'i alarak Cristiano Ronaldo ile birlikte müthiş bir hücum hattına sahip olmak istediği vurgulandı. İngiliz yıldızın da kariyerini ülke dışında sürdürmeye sıcak yaklaştığı kaydedildi. Gözler sezon sonu onun tercihine çevrilmiş durumda.
Kane, Tottenham formasıyla 278 maçta 181 gol atarken, 30 da asisti bulunuyor. İngiltere Milli Takım formasıyla da 32 golü var.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...