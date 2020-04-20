21 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih Alphonso Davies ile sözleşme uzattı

Bayern Münih Davies'in sözleşmesini uzattı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.04.2020

Bundesliga ekiplerinden , 19 yaşındaki yıldızı 'in 2023 yılında sona erecek olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

Alman temsilcisi , corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada genç futbolcusu 'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kanadalı genç futbolcunun 2023 yılına kadar olan sözleşmesinin 30 Haziran 2025 tarihine uzatıldığı duyuruldu.

19 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Vancouver Whitecaps takımından Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Bayern'in dünyanın en iyi kulüplerinden biri olduğunu belirten Davies, sözleşme yenilediği için mutlu olduğunu söyledi.

Alphonso Davies, Alman ekibi ile iki sezonda toplam 35 resmi mücadele çıktı ve 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.


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