Bayern Münih Alphonso Davies ile sözleşme uzattı
Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 19 yaşındaki yıldızı Alphonso Davies'in 2023 yılında sona erecek olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.
Alman temsilcisi Bayern Münih, corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada genç futbolcusu Alphonso Davies'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kanadalı genç futbolcunun 2023 yılına kadar olan sözleşmesinin 30 Haziran 2025 tarihine uzatıldığı duyuruldu.
19 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Vancouver Whitecaps takımından Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Bayern'in dünyanın en iyi kulüplerinden biri olduğunu belirten Davies, sözleşme yenilediği için mutlu olduğunu söyledi.
Alphonso Davies, Alman ekibi ile iki sezonda toplam 35 resmi mücadele çıktı ve 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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