Barcelona'dan bir ilk! Corona virüsüyle mücadele için...
İspanya La Liga devlerinden Barcelona, yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) mücadele amacıyla tarihinde ilk kez stadyum adını değiştirme kararı aldı. Katalan ekibi, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek adına Nou Camp Stadı'nın isim hakkında tek sezonluk sponsor bulmaya karar verdi.
Barcelona Kulübü, bugün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaparak, 2020-2021 sezonunda Nou Camp Stadı'nın isim hakkının sponsorluk anlaşmasıyla ticaretleştireceğini duyurdu.
Tarihinde ilk defa Nou Camp Stadı'nın ismini değiştirecek olan Katalan kulübü, isim hakkıyla ilgili sponsorluk sürecini Barça Vakfı'nın yürüteceğini ve buradan elde edilecek gelirin Kovid-19'a karşı mücadele ve araştırma çalışmalarında kullanılacağını belirtti.
Açıklamada, "Dünya, modern tarihinin en büyük sağlık, sosyal ve ekonomi krizinden geçiyor. Barcelona da büyük belirsizliğin olduğu bu dönemde insanlığın ihtiyaçlarına karşılık verecek olağanüstü bir karar aldı." denildi.
Barcelona, Nou Camp Stadı'nın isim sponsorluğunun bir sezonla sınırlı kalacağını bildirdi.
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