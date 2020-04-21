Sağlık Bakanlığı'ndan onay geldi! Bundesliga'nın başlangıç tarihi belli oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alarak hayatı durma noktasına getiren ve Avrupa'daki çoğu spor müsabakalarının ertelenmesine neden olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonrası maçların oynanıp oynanmayacağı merak edilirken, askıya alınan liglerde Bundesliga'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Bild'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın Almanya Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmeler sonucu liglerin 9 Mayıs tarihinde seyircisiz olarak başlamasına onay verdiği öğrenildi.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok Avrupa Ligi'nde olduğu gibi Almanya Bundesliga da ertelenmişti.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre; pandemi nedeniyle ertelenen liglerden olan Bundesliga, 9 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlayacak.

SAĞLIK BAKANI DA ONAYLADI

Konuyla ilgili olarak Bild'e konuşan Sağlık Bakanı Jens Spahn da katı tedbirler alınacağını belirterek, ''Belirli şartlar altınde futbol seyircisiz oynanabilir. Ancak kesinlikle en önemli kiriter oyuncuların birbirlerine bulaştırma riskinin en aşağıda olması. Milyonlarca futbolsever için 9 Mayıs'tan döneceğiz ama maçlar seyircisiz olacak.'' ifadelerini kullandı.





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