21 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Sağlık Bakanlığı'ndan onay geldi! Bundesliga'nın başlangıç tarihi belli oldu

Bakanlıktan onay geldi! İşte futbolun başlayacağı tarih
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.04.2020

Tüm dünyayı etkisi altına alarak hayatı durma noktasına getiren ve Avrupa'daki çoğu spor müsabakalarının ertelenmesine neden olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonrası maçların oynanıp oynanmayacağı merak edilirken, askıya alınan liglerde Bundesliga'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Bild'in haberine göre, 'nın Federasyonu ile yaptığı görüşmeler sonucu liglerin 9 Mayıs tarihinde seyircisiz olarak başlamasına onay verdiği öğrenildi.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok Avrupa Ligi'nde olduğu gibi Bundesliga da ertelenmişti.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre; pandemi nedeniyle ertelenen liglerden olan Bundesliga, 9 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlayacak.

SAĞLIK BAKANI DA ONAYLADI
Konuyla ilgili olarak Bild'e konuşan Sağlık Bakanı Jens Spahn da katı tedbirler alınacağını belirterek, ''Belirli şartlar altınde seyircisiz oynanabilir. Ancak kesinlikle en önemli kiriter oyuncuların birbirlerine bulaştırma riskinin en aşağıda olması. Milyonlarca futbolsever için 9 Mayıs'tan döneceğiz ama maçlar seyircisiz olacak.'' ifadelerini kullandı.


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