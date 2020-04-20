21 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Futbol dünyası yasta! Innokentiy Samokhvalov hayatını kaybetti

Genç futbolcu antrenmanda hayatını kaybetti
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 Giriş Tarihi: 21.04.2020

ekiplerinden 'nın rezerv takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu , antrenman sırasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Moskova kulübünden yapılan açıklamada Rus futbolcunun ölüm sebebi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Rus ekibi 'nın rezerv takımı Kazanka'da forma giyen 22 yaşındaki , hayatını kaybetti.

Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada, Samokhvalov'un antrenman sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada Samokhvalov'un ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, Rus basınındaki haberlerde futbolcunun kalbiyle ilgili sağlık sorunu yaşadığı ifade edildi.

Lokomotiv Moskovalı oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olduğu, Rus futbolcunun tesislerde bireysel antrenman yaptığı kaydedildi.

Fransa Ligi ne zaman başlayacak? Zeki Çelik açıkladı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bayern Münih Davies'in sözleşmesini uzattı Bayern Münih Davies'in sözleşmesini uzattı
FIFPro'dan korkutan anket sonucu! Depresyon... FIFPro'dan korkutan anket sonucu! Depresyon...
Fransa Ligi ne zaman başlayacak? Zeki Çelik açıkladı Fransa Ligi ne zaman başlayacak? Zeki Çelik açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör