Futbol dünyası yasta! Innokentiy Samokhvalov hayatını kaybetti
Rusya Premier Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Innokentiy Samokhvalov, antrenman sırasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Moskova kulübünden yapılan açıklamada Rus futbolcunun ölüm sebebi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.
Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımı Kazanka'da forma giyen 22 yaşındaki Innokentiy Samokhvalov, hayatını kaybetti.
Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada, Samokhvalov'un antrenman sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada Samokhvalov'un ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, Rus basınındaki haberlerde futbolcunun kalbiyle ilgili sağlık sorunu yaşadığı ifade edildi.
Lokomotiv Moskovalı oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olduğu, Rus futbolcunun tesislerde bireysel antrenman yaptığı kaydedildi.
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