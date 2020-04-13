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DÜNYADAN FUTBOL

Mbappe'ye corona virüsü engeli

Mbappe'ye corona virüsü engeli
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.04.2020

'nin eski futbolcusu Jerome Rothen, Kylian Mbappe'nin 'e transferinin corona virüsü salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Bir dönem Ankaragücü'nde de top koşturan Rothen, Radio Montecarlo'ya konuşurken, "Kulüpteki kaynaklardan öğrendiklerime göre Mbappe'nin Madrid'e transferi tamamlanmak üzereydi. Fakat salgın nedeniyle ertelendi. Ancak şundan eminim ki Mbappe Paris'te kalmayacak. Eninde sonunda 'e gidecek" şeklinde konuştu. formasıyla üçüncü yılını geçiren 21 yaşındaki yıldız, bu sezon çıktığı 33 müsabakada 30 kez fileleri sarsıp 10 asist yapmayı başardı.

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