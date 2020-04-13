13 Nisan 2020, Pazartesi
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Mbappe'ye corona virüsü engeli
PSG'nin eski futbolcusu Jerome Rothen, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferinin corona virüsü salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Bir dönem Ankaragücü'nde de top koşturan Rothen, Radio Montecarlo'ya konuşurken, "Kulüpteki kaynaklardan öğrendiklerime göre Mbappe'nin Madrid'e transferi tamamlanmak üzereydi. Fakat salgın nedeniyle ertelendi. Ancak şundan eminim ki Mbappe Paris'te kalmayacak. Eninde sonunda Real Madrid'e gidecek" şeklinde konuştu. PSG formasıyla üçüncü yılını geçiren 21 yaşındaki yıldız, bu sezon çıktığı 33 müsabakada 30 kez fileleri sarsıp 10 asist yapmayı başardı.
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