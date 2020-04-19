Roma'dan Cengiz Ünder'i yıkan haber! Corona virüsü sonrası...

Yeni tip corona virüsünün (Covid-19) tüm dünyayı etkilemesiyle birlikte spor organizasyonları durmuş ve kulüpler mali anlamda dara düşmüştü. Salgının dünyada en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da da durum farklı değil. İtalyan kulüpleri dar boğazdan çıkmak için oyuncularından indirim talep ediyor ve bazı oyuncuları satış listesine koyuyor. Bu kapsamda Roma'dan Cengiz Ünder'e üzücü haber geldi.

Corona virüsü salgınından dolayı kulüpler maddi anlamda sıkıntıya girmişti. Özellikle Avrupa'da başta İtalya ve İspanya olmak üzere etkisini sürdüren virüsten dolayı kulüpler kendilerine çare bulmak istiyor.

Bu kapsamda Roma Kulübü de oyuncularını satarak kaynak oluşturmayı planlarken, satış listesine milli oyuncumuz Cengiz Ünder'i de koyduğu ifade edildi.

Takvim'in haberine göre, 22 yaşındaki oyuncunun yeni adresi ya Almanya olacak ya da İngiltere olacak. Cengiz'i, İngiltere'den Arsenal, Everton ve Tottenham'ın; Almanya'dan ise Bayern Münih ve RB Leipzig'in istediği öne sürüldü.

Roma'nın Cengiz Ünder için 45 milyon Euro istediği bilgisi de verildi.

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