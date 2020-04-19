19 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Roma'dan Cengiz Ünder'i yıkan haber! Corona virüsü sonrası...

Roma'dan Cengiz'i yıkan haber!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Yeni tip corona virüsünün (Covid-19) tüm dünyayı etkilemesiyle birlikte spor organizasyonları durmuş ve kulüpler mali anlamda dara düşmüştü. Salgının dünyada en çok etkilediği ülkelerin başında gelen 'da da durum farklı değil. İtalyan kulüpleri dar boğazdan çıkmak için oyuncularından indirim talep ediyor ve bazı oyuncuları satış listesine koyuyor. Bu kapsamda 'dan 'e üzücü haber geldi.

salgınından dolayı kulüpler maddi anlamda sıkıntıya girmişti. Özellikle Avrupa'da başta ve olmak üzere etkisini sürdüren virüsten dolayı kulüpler kendilerine çare bulmak istiyor.

Bu kapsamda Kulübü de oyuncularını satarak kaynak oluşturmayı planlarken, satış listesine milli oyuncumuz 'i de koyduğu ifade edildi.

Takvim'in haberine göre, 22 yaşındaki oyuncunun yeni adresi ya olacak ya da olacak. Cengiz'i, İngiltere'den , Everton ve Tottenham'ın; Almanya'dan ise ve RB Leipzig'in istediği öne sürüldü.

Roma'nın Cengiz Ünder için 45 milyon Euro istediği bilgisi de verildi.

Serie A ile ilgili flaş karar! Türkiye'ye yıldız yağacak haberin devamı

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