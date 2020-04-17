17 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A ile ilgili flaş karar! Türkiye'ye yıldız yağacak

Serie A ile ilgili flaş karar! Türkiye'ye yıldız yağacak
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın yeniden başlaması için sponsorların baskı yaptığı İtalya sürpriz bir karar aldı. Ligin farklı bir ülkede oynanması gündeme gelirken, İklimi ve otel sayısı nedeniyle Antalya'nın maçlara ev sahipliği yapma konusunda en şanslı şehir olduğu öğrenildi.

Corona virüsünün Avrupa'da en çok vurduğu ülke olan ve adeta hayatın durduğu İtalya'da Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren sürpriz bir plan gündeme geldi. Sponsorların "Lig oynansın" baskısı nedeniyle çözüm yolu arayan İtalya , Serie A'da kalan maçların başka bir ülkede oynanmasını tartışmaya açtı.

Plana göre, İtalya dışında bir şehir veya bölge belirlenecek ve tüm takımlar oraya götürülecek. Her takım bir otele yerleşecek. Her futbolcuya bir oda verilecek. Antalya nizami saha sayısının günde 20 resmi maça kadar izin vermesi nedeniyle öne çıktı. Eğer İtalyan federasyonu planı onaylar, takımlar kabul eder ve Türkiye'den izin çıkarsa Antalya'ya yıldız yağacak.

EN UYGUNU ANTALYA
Antalya 628 bin yatak kapasitesine ve 3 büyük stada sahip. 200 idman sahası var ve hepsi FIFA standartlarına uygun. Bir dönemde yaklaşık 2 bin takım ocak ayında kamp için gelebiliyor

MAÇLAR 1.5 AYDA BİTİRİLECEK
İtalya Futbol Federasyonu, ligde kalan 12 haftayı 1.5 ayda bitirmeyi hedefliyor. Takımlar haftada iki maç yapacak. Lig öncesi 15 gün idman süresi düşünülüyor. Böylece 2 ayda lig tamamlanacak

İşte aday yerler ve yatak kapasiteleri

Antalya:... 628 bin
Doha:.......... 15 bin
Dubai:.......132 bin
Slovenya:....137 bin
Avusturya:... 69 bin
Kazakistan:..72 bin
Mallorca:........ 33 bin
Hırvatistan:...112 bin

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