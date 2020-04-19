19 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

David Beckham: Ronaldo Messi'nin seviyesinde değil

Ronaldo Messi'nin seviyesinde değil
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Kariyerinden , , Milan ve gibi dev kulüplerin formasını terleten ve bir döneme damgasını vuran İngiliz eski futbolcu , 'nin Cristaino Ronaldo'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.

İngilizlerin efsane futbolcularından olan , ile arasındaki en iyi kim tartışmasına katıldı. Beckham kendi gibi ve 'de forma giymiş olan Ronaldo'nun, 'nın yıldız futbolcusu Messi'nin seviyesinde olmadığını belirtti. Arjantinli futbolcunun ayrı bir seviyede olduğunu ifade eden Beckham, onun dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.

İngiliz eski futbolcu, ayrıca Messi ve Ronaldo'nun, diğer futbolculardan üst seviyede olduklarını da sözlerine ekledi.

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