David Beckham: Ronaldo Messi'nin seviyesinde değil

Kariyerinden Manchester United, Real Madrid, Milan ve PSG gibi dev kulüplerin formasını terleten ve bir döneme damgasını vuran İngiliz eski futbolcu David Beckham, Lionel Messi'nin Cristaino Ronaldo'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.

İngilizlerin efsane futbolcularından olan David Beckham, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki en iyi kim tartışmasına katıldı. Beckham kendi gibi Manchester United ve Real Madrid'de forma giymiş olan Ronaldo'nun, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi'nin seviyesinde olmadığını belirtti. Arjantinli futbolcunun ayrı bir seviyede olduğunu ifade eden Beckham, onun dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.

İngiliz eski futbolcu, ayrıca Messi ve Ronaldo'nun, diğer futbolculardan üst seviyede olduklarını da sözlerine ekledi.

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