19 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton'dan alkışlanacak hareket! Corona virüsü...

İngiliz devinden alkışlanacak hareket! Corona virüsü...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

İngiltere  ekiplerinden Brighton & Hove Albion, maçlarını oynadığı American Express Community Stadyumu'nun corona virüsü test merkezine çevirildiğini açıkladı.

ekibi Brighton & Hove Albion'ın stadı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin yapılması için kullanılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, American Express Community Stadı'nın test merkezine çevrildiği ve güney sahillerindeki en büyük merkez olduğu duyuruldu.

Statta günde 1000 kişinin test edilebileceği aktarıldı.

Brighton & Hove Albion, daha önce Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) çalışan personele gelecek maçlarda kullanılmak üzere 1000 bilet bağışlayacağını açıklamıştı.

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