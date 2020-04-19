Futbol sorusu Milyoner'e damga vurdu! Bakın hangi cevabı verdi...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster bir kez daha yeni bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Yeni bölümde yarışmacıya yöneltilen futbol sorusu yarışmaya damga vurdu. İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...