19 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo pijamalara servet ödedi!

Ronaldo yine gündem oldu! Bu kez...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 Giriş Tarihi: 19.04.2020

Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen , sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. bu kez giydiği pijamanın fiyatıyla sosyal medyayı salladı.

İtalya Serie A takımlarından 'un Portekizli yıldızı Ronaldo yine sosyal medyayı sallamayı başardı.

Ronaldo, corona virüsü nedeniyle evde ailesiyle birlikte vakit geçiriyor. Sporunu yaparken gündelik yaşantısını da sosyal medyadan paylaşıyor. Yıldız oyuncunun çocuğuna yemek yedirirken üzerinde görünen pijaması olay oldu.

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Ronaldo'nun giydiği pijama ve diğer aksesuarların toplam değerinin yaklaşık 3 bin Euro olduğunu yazdı. Ronaldo'nun Dior pijamasının fiyatı 2 bin 40 Euro, Givenchy tişörtünün 500 Euro, Docd Gabbana terliklerinin ise 400 Euro olduğu belirtiliyor...

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